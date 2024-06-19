Комитет Госдумы подготовит постановление о приостановке участия России в ПА ОБСЕ

Комитету по международным делам поручили подготовить постановление о приостановке участия России в Парламентской ассамблее ОБСЕ. Об этом распорядился спикер Госдумы Вячеслав Володин, сообщило РИА «Новости» .

«Наша позиция здесь абсолютно открытая, понятная, мы не будем финансировать этот шабаш», — подчеркнул он.

Ранее о том, что условий для работы в ПА ОБСЕ попросту не осталось, заявлял журналистам глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

«Мы из парламентской ассамблеи ОБСЕ будем выходить, давно пора», — указал депутат.

Разработку вопроса о выходе России из ПА ОБСЕ также поддержала на заседании Совета Федерации спикер верхней палаты российского парламента Валентина Матвиенко.