«Не будем финансировать этот шабаш». Володин — о приостановке участия России в ПА ОБСЕ

Комитет Госдумы подготовит постановление о приостановке участия России в ПА ОБСЕ

Фото: РИА «Новости»

Комитету по международным делам поручили подготовить постановление о приостановке участия России в Парламентской ассамблее ОБСЕ. Об этом распорядился спикер Госдумы Вячеслав Володин, сообщило РИА «Новости».

«Наша позиция здесь абсолютно открытая, понятная, мы не будем финансировать этот шабаш», — подчеркнул он.

Ранее о том, что условий для работы в ПА ОБСЕ попросту не осталось, заявлял журналистам глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

«Мы из парламентской ассамблеи ОБСЕ будем выходить, давно пора», — указал депутат.

Разработку вопроса о выходе России из ПА ОБСЕ также поддержала на заседании Совета Федерации спикер верхней палаты российского парламента Валентина Матвиенко.

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