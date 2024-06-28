Проект заявления о приостановке участия России в ПА ОБСЕ внесли в Госдуму

Слуцкий: в ГД внесли проект о приостановке участия России в ПА ОБСЕ

Проект заявления Федерального собрания о приостановке участия российской делегации в ПА ОБСЕ внесли в Госдуму. Об этом сообщил лидер ЛДПР, глава комитета по международным делам Леонид Слуцкий, чьи слова привело РИА «Новости» .

«Будем предлагать рассмотреть его на пленарном заседании 3 июля синхронно с Советом Федерации», — сказал парламентарий.

По его словам, ПА ОБСЕ превратилась из площадки по обсуждению вопросов обеспечения безопасности в рупор «русофобствующих политиканов», которые отрабатывают антироссийскую повестку НАТО и Соединенных Штатов.

Депутаты и сенаторы из России неоднократно подвергались визовой дискриминации, напомнил Слуцкий. На этом фоне условия для диалога исчерпаны.

Спикер ГД Вячеслав Володин высказался о выходе России из ПА ОБСЕ и заявил, что страна не будет финансировать этот «шабаш».