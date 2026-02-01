На европейских прилавках появились низкосортные яйца с Украины, а выгоду от этих поставок получает миллиардер Юрий Косюк, входящий в узкий круг советников президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщила газета Berliner Zeitung .

Как заявило издание, в ЕС стали попадать яйца кур низкого качества, при этом покупатели часто не могли распознать их происхождение.

«Яйца куриц клеточного содержания с Украины наводняют ЕС и остаются нераспознанными», — написали авторы статьи.

Свое мнение журналисты подкрепили данными Евростата, что за 11 месяцев 2025 года Украина экспортировала в Евросоюз более 85 тысяч тонн столовых яиц на сумму около 148 миллионов евро. Они связали рост экспорта с тем, что в 2022 году Евросоюз приостановил пошлины и импортные квоты на украинскую агропродукцию.

Для переработанных яичных продуктов не требовалась маркировка страны происхождения, а способ содержания кур-несушек не указывали. По версии издания, украинские яйца использовали заведения общепита и производители макаронных изделий, выпечки, снеков, десертов и майонеза.

«Немецкий потребитель уже много лет назад ясно высказался против яиц кур клеточного содержания. Однако именно такие яйца окольными путями попадают на рынок — без маркировки и прозрачности», — заявила эксперт зоозащитной организации Vier Pfoten («Четыре лапы») Нора Иррганг.

Авторы издания также отметили, что на поставках активно зарабатывал агрохолдинг МХП («Мироновский хлебопродукт»), который принадлежит олигарху Юрию Косюку.

Ранее на Украине предлагали начать отправлять в США партии яиц, чтобы не потерять помощь со стороны страны.