Украина захотела помочь США яйцами

Украина может начать отправлять в США партии яиц, чтобы не потерять помощь со стороны страны. Об этом написала газета The Washington Post.

«Один высокопоставленный украинский чиновник пошутил, что лидеры страны рассмотрят почти все, чтобы сохранить поддержку США, включая крупные поставки украинских яиц», — подчеркнули в публикации.

По данным WP, власти Украины узнали о росте цен на яйца в Соединенных Штатах на фоне их дефицита.

Газета Financial Times сообщила, что охватившая США вспышка птичьего гриппа спровоцировала рост цен на куриные яйца и их дефицит в стране. Это стало самой серьезной проблемой за последние несколько лет.

Ранее в штате Луизиана зафиксировали первую смерть человека от птичьего гриппа H5N1. Пациенту было старше 65 лет и он имел хронические заболевания.