Старший советник президента США по вопросам торговли и производства Питер Наварро раскритиковал Великобританию, назвав ее «угодливым слугой» Китая. Об этом сообщила газета The Daily Telegraph .

«Если китайский вампир не сможет сосать американскую кровь, он будет пить кровь Соединенного Королевства и ЕС… И давайте посмотрим правде в глаза: Великобритания была слишком угодливым слугой Коммунистической партии Китая из-за щедрых подарков, которые КНР дарит с тайными условиями, чтобы распространять свою мягкую силу», — заявил Наварро.

Китай неоднократно обращался к западным странам с просьбой прекратить раздувать «китайскую опасность». В КНР подчеркивали, что страна всегда руководствовалась принципами равенства, взаимной выгоды и сотрудничества, никогда не стремилась к доминированию и не имели враждебных намерений по отношению к другим государствам.

Наварро же считает, что, после того как США, Великобритания и Бельгия ввели пошлины на товары из Китая, нужно быть настороже, потому что эти страны могут стать покупателями товаров, которые в противном случае могли бы быть проданы Китаю.

Ранее китайские власти выступили с обращением к другим странам и призвали их не бояться запугиваний со стороны США. Руководство КНР пообещало, что государство «никогда не встанет на колени» перед президентом США Дональдом Трампом и введенными им пошлинами. Китай отложит вступление в торговые переговоры с США.