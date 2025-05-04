Советник Трампа назвал Британию угодливым слугой Китая из-за щедрых подарков
Советник президента США Наварро: Британия была угодливым слугой Китая
Старший советник президента США по вопросам торговли и производства Питер Наварро раскритиковал Великобританию, назвав ее «угодливым слугой» Китая. Об этом сообщила газета The Daily Telegraph.
«Если китайский вампир не сможет сосать американскую кровь, он будет пить кровь Соединенного Королевства и ЕС… И давайте посмотрим правде в глаза: Великобритания была слишком угодливым слугой Коммунистической партии Китая из-за щедрых подарков, которые КНР дарит с тайными условиями, чтобы распространять свою мягкую силу», — заявил Наварро.
Китай неоднократно обращался к западным странам с просьбой прекратить раздувать «китайскую опасность». В КНР подчеркивали, что страна всегда руководствовалась принципами равенства, взаимной выгоды и сотрудничества, никогда не стремилась к доминированию и не имели враждебных намерений по отношению к другим государствам.
Наварро же считает, что, после того как США, Великобритания и Бельгия ввели пошлины на товары из Китая, нужно быть настороже, потому что эти страны могут стать покупателями товаров, которые в противном случае могли бы быть проданы Китаю.
Ранее китайские власти выступили с обращением к другим странам и призвали их не бояться запугиваний со стороны США. Руководство КНР пообещало, что государство «никогда не встанет на колени» перед президентом США Дональдом Трампом и введенными им пошлинами. Китай отложит вступление в торговые переговоры с США.