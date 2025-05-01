Китай не станет торопиться с переговорами с США о пошлинах

Власти Китая решили подождать со вступлением в торговые переговоры с Белым домом, чтобы увидеть реакцию других государств на 90-дневную паузу. Об этом со ссылкой на источники сообщила газета South China Morning Post .

По ее данным, в американском руководстве произошел раскол из-за вопроса о введении пошлин. Администрация президента Дональда Трампа сейчас «слишком разобщена», поэтому неизвестно, на какие именно меры решится глава государства.

Чтобы избежать риска «раскрыть свои карты раньше времени» Китай решил взять паузу и подождать со вступлением в переговоры.

Ранее зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев высказал свое мнение о тарифной войне Трампа с Китаем. По его словам, от пошлин страдают европейские страны и ближайшие соседи США, сообщил RT.