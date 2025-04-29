Китай отказался «стоять на коленях» перед США

WP: Китай призвал другие страны противостоять запугиванию со стороны США

Китайские власти выступили с обращением к другим странам и призвали их не бояться запугиваний со стороны США. Об этом сообщила газета The Washington Post .

Руководство КНР пообещало, что государство «никогда не встанет на колени» перед президентом США Дональдом Трампом и введенными им пошлинами.

Китайский МИД в ответ на объявленную Белым домом торговую войну опубликовал видео. В ролике дипломаты представили КНР в качестве защитника международного сообщества.

«Склоняться перед хулиганом — все равно что пить яд, чтобы утолить жажду», — заявили в распространенном дипломатическим ведомством видео.

Заместитель директора Центра американских исследований при Шанхайском университете Фудань Сун Гуоюй не исключил, что острая реакция на действия Трампа поможет КНР повысить репутацию на мировой арене.

«Контрмеры Китая против США и демонстрация неповиновения могут помочь ему завоевать сердца и поддержку других развивающихся стран, пострадавших от тарифов», — отметил он.

Ранее в американской прессе введенные Трампом пошлины назвали подарком для Китая. Председатель КНР Си Цзиньпин уже начал извлекать выгоду от ограничений, а сами США получили удар по экономике.