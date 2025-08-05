Советник премьера Индии прибыл в Москву

Советник премьера Индии по национальной безопасности Аджит Довал прибыл в Москву после угроз стране со стороны президента США Дональда Трампа. Об этом сообщила газета Times of India .

Ее собеседники рассказали, что действия американского лидера не повлияли на российско-индийские отношения и страна не собирается отказываться от закупок нефти у России.

«Индия подчеркивает, что не поступается национальными интересами и экономической безопасностью по требованиям из-за рубежа», — говорится в материале.

Ранее Reuters сообщил, что индийские НПЗ приостановили закупку сырья у России, однако официально это не подтвердили.

Вместо этого, по данным агентства Bloomberg, правительство страны отказалось закупать у США истребители F-35 и другую военную технику, а вместо этого предпочтет развивать собственное производство.