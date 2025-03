Совещание Путина в Курской области попало на первые страницы мировых СМИ

Британское издание The Guardian написало, что Путин угрожает объявить украинских солдат террористами в преддверии визита американского эмиссара в Москву. The Financial Times выпустило статью о том, что российский лидер посетил Курск в то время, как бойцы ВС РФ вытесняют украинские войска.

The Telegraph опубликовала материал в том же духе, поставив на первую страницу фото Путина в армейском камуфляже.

«Он сделал это в военной форме — редкое явление для президента», — отметила испанская газета Pais.

При этом китайское издание South China Morning Post написало, что главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил об отступлении украинских боевиков якобы ради минимизации потерь через несколько минут после того, как по российскому телевидению показали кадры с заявлениями Путина.

Ранее появление Путина на одном из командных пунктов в курском приграничье назвали сигналом США и Украине после их издевательского предложения о мире.