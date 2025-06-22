Совбез ООН проведет экстренное заседание из-за ударов США по Ирану

Совет Безопасности ООН проведет экстренное заседание по запросу Ирана в связи с ударами США. Об этом сообщили в Telegram-канале постоянного представительства России при организации.

«Сегодня, 22 июня, в 15:00 по Нью-Йорку (22:00 по московскому времени)», — отметили в публикации.

Целью заседания станет продвижение проекта резолюции, осуждающей действия США и Израиля. Инициаторами заседания стал ряд стран, в том числе Россия и Китай.

В ночь на 22 июня американские военные атаковали три ядерных объекта в Натанзе, Фордо и Исфахане. Иран официально обвинил США в нападении и призвал Совбез ООН срочно провести заседание.

После удара по Ирану президент США Дональд Трамп выступил с обращением к нации. Он отметил, что американские военные уничтожили ключевые объекты по обогащению урана. США использовали для ударов около 30 крылатых ракет Tomahawk.