Соцсети X предрекли конец. Все будет зависеть от результатов президентской гонки в США

«Если Харрис победит, X умрет», — написал Дотком в соцсети.

Ранее сам Илон Маск заявлял, что ему «придет конец», если к власти в Штатах придет Харрис. По словам бизнесмена, в этом случае его могут посадить в тюрьму. Днем 20 октября владелец соцсети X, Tesla и SpaceX пообещал разыгрывать среди сторонников Дональда Трампа по миллиону долларов каждый день. Акция продлится до ноябрьских выборов.