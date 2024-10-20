Соцсети X предрекли конец. Все будет зависеть от результатов президентской гонки в США

Бизнесмен Дотком: соцсети X настанет конец, если Харрис станет президентом США

Фото: РИА «Новости»

Если нынешний вице-президент США Камала Харрис займет президентское кресло в результате ноябрьских выборов, соцсети X настанет конец, заявил основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Дотком. Владелец бывшего Twitter, миллиардер Илон Маск открыто поддерживает республиканца Дональда Трампа.

«Если Харрис победит, X умрет», — написал Дотком в соцсети.

Ранее сам Илон Маск заявлял, что ему «придет конец», если к власти в Штатах придет Харрис. По словам бизнесмена, в этом случае его могут посадить в тюрьму. Днем 20 октября владелец соцсети X, Tesla и SpaceX пообещал разыгрывать среди сторонников Дональда Трампа по миллиону долларов каждый день. Акция продлится до ноябрьских выборов.

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