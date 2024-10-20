Илон Маск пообещал разыгрывать по миллиону долларов ежемесячно

Маск пообещал разыгрывать по $1 млн среди тех, кто подпишет его онлайн-петицию

Миллиардер Илон Маск в субботу пообещал каждый месяц разыгрывать по миллиону долларов среди тех, кто подпишет его онлайн-петицию в поддержку американской конституции, сообщило агентство Reuters . Предприниматель собрался сорить деньгами до ноябрьских выборов президента.

Акция состоится среди сторонников Дональда Трампа. Маск не стал терять время зря и вручил чек на миллион долларов первому победителю из Пенсильвании — счастливчиком оказался Джон Дреер.

«Кстати, Джон понятия не имел. Так что в любом случае, пожалуйста», — отметил основатель Tesla, вручая Дрееру чек.

По мнению журналистов, это последний пример использования «чрезвычайного богатства» Маска на ход президентской гонки.

До этого предприниматель пожаловался на просьбы американских властей рассчитать вероятность падения ракеты SpaceX на китов. Маск высмеял требования руководства США.