Соцсети усилили модерацию видео после убийств украинской беженки и Кирка

Социальные сети ужесточили контроль за контентом на фоне убийств активиста Чарли Кирка и украинской беженки Ирины Заруцкой в США. Об этом сообщили телеканалы NBC News и CNN .

Ролики с моментом покушения на Кирка продолжают распространять в соцсетях. Некоторые компании предпочли скрыть видео с предупреждениями о ненадлежащем контенте, но не удалять. Кроме того, кадры с жестоким убийством Заруцкой в поезде позже опубликовали в полном объеме.

«Эти видео вновь подтолкнули технологических гигантов к усилению контроля над размещением контента на своих платформах», — отметили в материалах.

В TikTok объяснили, что политикой компании «жестокий контент» запрещен, но некоторые кадры, снятые на расстоянии, могут быть размещены на платформе.

Компания Meta* заявила о предупреждающей маркировке, которую используют для видеозаписей со стрельбой и удалении контента, поддерживающего преступников. В YouTube заявили, что жестокие видеоролики со стрельбой блокируются.

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров заявил, что активист Чарли Кирк боролся за открытые дебаты и заработал ненависть от врагов правды.

*Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов — социальных сетей Facebook и Instagram — на территории Российской Федерации запрещена.