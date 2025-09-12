Дуров назвал погибшего Кирка жертвой врагов правды

Погибший от пулевого ранения американский консервативный активист Чарли Кирк боролся за открытые дебаты и за это заработал ненависть от врагов правды. С таким заявлением выступил основатель мессенджера Telegram Павел Дуров .

Он подчеркнул, что смерть Кирка — нападение на свободу слова и выражения мнений, которые стали целью атак по всему миру.

«Как только свобода слова утрачена, за ней вскоре следуют и все остальные свободы. Мы должны продолжать миссию Чарли по ее защите», — заявил Дуров.

Следователи ФБР задержали подозреваемого в убийстве американского консервативного активиста Чарли Кирка. Как сообщил губернатор штата Юта Спенсер Кокс, им оказался 22-летний Тайлер Робинсон.

Подозреваемого отправили в окружную тюрьму штата по серии обвинений, включая убийства с отягчающими обстоятельствами.

Обстоятельства задержания Робинсона разнятся. По словам губернатора штата, молодой человек сдался добровольно под давлением семьи. Источник телеканала CNN заявил, что информацию о его местонахождении в полицию передал его отец.

Он пояснил, что в последнее время сын увлекся политикой, а за день до приезда Кирка в Университет Юты жестко его критиковал. После убийства молодой человек признался отцу в содеянном, а тот передал данные правоохранителям.