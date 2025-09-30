В польском городе Прушкуве задержали Владимира Ж., которого немецкие СМИ ранее связывали с украинским дайвинг-центром и подозревали в причастности к подрывам газопроводов «Северный поток». О задержании сообщил RMF24 .

В Германии в прошлом году выдали ордер на его арест. По данным издания, задержанного уже передали в окружную прокуратуру Варшавы. В ближайшее время должна начаться процедура экстрадиции в Германию.

Факт задержания подтвердил адвокат Тимотеуш Папроцкий. Он заявил, что оснований для выдачи его подзащитного нет, и добавил, что защите неизвестно, участвовал ли Владимир Ж. в диверсии.

Ранее в Кремле заявили, что взрывы на «Северных потоках» были бы невозможны без ведома и согласия администрации президента США Джо Байдена.