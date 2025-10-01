В Польше арестовали украинца, подозреваемого в подрыве «Северных потоков»

Польский суд арестовал на 7 дней подозреваемого в теракте на «Северных потоках»

Окружной суд Варшавы постановил временно арестовать гражданина Украины Владимира Журавлева, подозреваемого в причастности к подрыву газопроводов «Северный поток». Об этом сообщил корреспондент РИА «Новости» из зала суда.

Согласно решению, которое огласила судья Анна Вельголевская, арест продлится семь дней с момента задержания, то есть с 30 сентября.

Судья пояснила, что мера пресечения связана с высоким риском побега, так как Журавлев является гражданином Украины и может покинуть Польшу. По мнению суда, в его случае поручительство, залог или полицейский надзор не смогут гарантировать исполнение европейского ордера на арест, выданного властями Германии.

Ранее сообщалось, что Журавлева задержали по запросу Берлина. Постановление суда может быть обжаловано в апелляционной инстанции.