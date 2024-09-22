Сотрудник пакистанской полиции погиб из-за нападения на кортеж с российским послом

Geo TV: в Пакистане из-за покушения на кортеж с дипломатами погиб полицейский

Сотрудник полиции погиб из-за подрыва самодельного взрывного устройства в пакистанском округе Сват. Еще четыре правоохранителя получили ранения, сообщил телеканал Geo TV .

По данным полиции, целью террористов был кортеж с иностранными дипломатами, среди которых находился и российский посол в Пакистане Альберт Хорев. Все они благополучно прибыли в Исламабад и находятся в безопасности, отметило издание.

В кортеже были сотрудники диппредставительств Португалии, Эфиопии, Индонезии, Таджикистана, Казахстана, Ирана и других государств. Президент Пакистана Асиф Али Зардари осудил нападение и выразил соболезнования родственникам погибшего сотрудника полиции.

«Террористические элементы являются врагами не только страны и нации, но и всего человечества», — подчеркнул он.

Ранее несколько волн массовой детонации устройств произошли в Ливане. 17 сентября на территории страны взорвались пейджеры, а 18 сентября — рации. Жертвами детонации стали как минимум 32 человека, от взрывов пострадали несколько тысяч жителей. «Хезболла» обвинила в случившемся Израиль и пригрозила ему «возмездием» за преступную агрессию.