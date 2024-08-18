Сотни российских туристов застряли в Египте

Российские туристы не смогли вернуться на родину из египетского аэропорта Хургада, вылет отложился более чем на 10 часов. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По информации источника, самолет Airbus A320-200 рейса UJ 601 авиаперевозчика Al Masria Universal Airlines несколько раз перенесли. В итоге порядка 200 человек вечером заселили в местный отель, среди них есть пожилые люди и пары с детьми. Они пожаловались, что не получали воды и еды.

«Сначала рейс отложили на 18:00, затем на 21:00, потом опять на 19:00. В итоге объявили, что вылет пройдет в 02:00, однако опять перенесли на 05:30. От авиалиний информации нет, мы все еще до сих пор не вылетели», — рассказала обстановку туристка.

Ранее стало известно, что россияне начали чаще путешествовать за границу. Рост доли зарубежных поездок увеличился на 53%.