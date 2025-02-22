Состояние папы римского ухудшилось

Папа римский Франциск, которого госпитализировали в прошлую пятницу , 14 февраля, перенес респираторный приступ, и ему сделали переливание крови. Об этом сообщила пресс-служба Ватикана.

«Сегодня утром у папы Франциска был длительный астматический респираторный криз, который потребовал интенсивного применения кислорода», — сообщили в пресс-службе.

Там также отметили, что анализы крови показали снижение количества тромбоцитов из-за анемии. В связи с этим папе пришлось сделать переливание крови.

По данным пресс-службы, папа не прикован к постели и дышит самостоятельно. Но точная дата выписки пока неизвестна. По словам врачей, он останется в больнице «как минимум, всю следующую неделю».

Врачи отрицают, что понтифик вне опасности, но заявляют, что его состояние не угрожает жизни.

Ранее стало известно, что папа римский Франциск может уйти с поста, как это сделал его предшественник Бенедикт XVI. Такое возможно, если по состоянию здоровья он не сможет выполнять свои обязанности.