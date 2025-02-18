«В этот раз не выкарабкается». Папа римский серьезно заболел и приготовился к худшему

Папа римский Франциск выразил серьезную обеспокоенность состоянием своего здоровья после госпитализации и спешит закончить начатые дела, предчувствуя близкую кончину. Об этом сообщило издание Politico со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Папа был вынужден отменить ряд публичных выступлений после того, как в прошлую пятницу, 14 февраля, попал в больницу с тяжелым респираторным заболеванием.

Как отметили авторы статьи, в молодости Франциску удалили часть легкого, что в последние годы сделало его здоровье особенно хрупким.

Служба печати Святого престола сообщила, что клиническая картина у папы остается сложной.

«Полимикробная инфекция, возникшая на фоне бронхоэктатической болезни и астматического бронхита и потребовавшая терапии кортизоном, осложняет лечение», — сообщили представители папы.

Кроме этого, проведенная компьютерная томография показала начало двусторонней пневмонии.

Как сообщили источники Politico, Франциск испытывает сильную боль и в приватном разговоре «выразил уверенность, что в этот раз не выкарабкается».

В связи с этим, по данным издания, папа приступил к завершению своих важнейших дел и назначению выбранных им людей на ключевые посты, исходя из разногласий внутри папства.