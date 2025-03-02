Ватикан: папа римский не нуждается в вентиляции легких, его состояние стабильно

Состояние папы римского Франциска, проходящего лечение от пневмонии, стабилизировалось, и он больше не нуждается в искусственной вентиляции легких. Об этом сообщила служба печати Святого престола.

«Состояние здоровья папы римского на сегодняшний день остается стабильным. Папе не требовалась неинвазивная искусственная вентиляция легких, а только высокопоточная кислородная терапия», — уточнила пресс-служба Ватикана.

В коммюнике также отметили, что общая клиническая картина остается сложной. Врачи с осторожностью относятся к срокам выздоровления главы Католической церкви.

Понтифик сохранил здоровый аппетит, делает дыхательные упражнения, предписанные медиками. Больше у него не было эпизодов бронхоспазма.

Папу римского госпитализировали с двусторонней пневмонией 14 февраля.

Ранее он перенес бронхоспазм и ему провели неинвазивную искусственную вентиляцию легких. До этого кардинал Джанфранко Равази допустил, что римский понтифик может уйти в отставку, если не сможет по состоянию здоровья выполнять свои обязанности.