Папе римскому Франциску провели вентиляцию легких

Папа римский Франциск перенес бронхоспазм и ему провели неинвазивную искусственную вентиляцию легких. Об этом сообщило издание Vatican News со ссылкой на Зал печати Святого престола.

«Сегодня вскоре после полудня Святой Отец <…> испытал однократный эпизод бронхоспазма. Это <…> внезапно ухудшило течение его респираторного заболевания», — уточнила пресс-служба Ватикана.

Понтифик прошел процедуру бронхиальной аспирации и неинвазивную искусственную вентиляцию легких, которая прошла «с хорошим ответом на газообмен».

Издание отметило, что медики использовали высокопоточную кислородную терапию с использованием маски Вентури.

Для окончательного прогноза необходимо, чтобы понтифик еще несколько дней находился в стабильном состоянии. У него сложная клиническая картина.

В январе 88-летний папа римский заболел бронхитом. Болезнь перешла в хроническую форму и его госпитализировали в клинику «Агостино Джемелли» в Риме в пятницу, 14 февраля. Лабораторные исследования и рентген выявили у понтифика двустороннюю пневмонию.

На прошлой неделе состояние папы Франциска ухудшилось, у него произошел длительный астматический респираторный криз. Ему сделали переливание крови, а также применили кислород.