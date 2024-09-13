Соратник Трампа раскрыл детали его тайного мирного плана по Украине

Кандидат в президенты США Дональд Трамп пообещал в случае избрания остановить конфликт на Украине. Для этого он предложит гарантировать ее внеблоковый статус и создать на границе с Россией демаркационную зону, сообщил кандидат в вице-президенты от Республиканской партии Джей-Ди Вэнс YouTube-каналу Shawn Ryan Show .

«И как он [план] вероятно будет выглядеть, так это что-то вроде: текущая линия демаркации между Россией и Украиной будет демилитаризованной зоной, она будет сильно укреплена», — сказал он.

Вэнс предположил, что другим важным условием станет внеблоковый статус Украины. По его мнению, Трамп настоит на том, чтобы страна отказалась от амбиций вступить в НАТО и любой другой союз, а взамен Россия гарантирует ей суверенитет. Восстановлением украинских городов, по задумке республиканца, займутся страны Европы, в том числе Германия.

Во время предвыборной кампании Трамп много раз призывать остановить украинский конфликт и даже обещал сделать это за сутки. Однако он отказывался раскрывать детали своего мирного плана.