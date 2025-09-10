Союзник Трампа пережил покушение в штате Юта

Неизвестный выстрелил в союзника президента США Дональда Трампа телеведущего Чарли Кирка на мероприятии в штате Юта. Он получил ранение в шею, сообщил NBC News .

Кирк принимал участие в мероприятии в рамках тура American Comeback Tour на территории кампуса Университета долины Юта. Он сидел в палатке, когда раздался выстрел. По словам очевидцев, активист получил ранение в шею, резко отпрянул и рухнул на сиденье.

Полиция задержала стрелка, ФБР начала расследование. Охрана увезла Кирка с территории университета.

Трамп подтвердил в соцсети Truth Social покушение на Кирка. Он призвал американцев молиться о его выздоровлении.

«Мы все должны молиться за Чарли Кирка, в которого стреляли. Отличный парень от начала до конца», — заявил он.

Кирку 31 год. Он известен как правый активист, основатель некоммерческой организации Turning Point USA для консервативной молодежи, радиоведущий и сторонник республиканцев.

Кирк выступал против финансирования Украины в ущерб собственным нуждам США и обвинял бывшего президента Джо Байдена в провоцировании третьей мировой войны.