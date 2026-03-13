Сообщница Эпштейна организовала в тюрьме курсы для женщин с эротическими фильмами

Сообщница финансиста Джеффри Эпштейна Гислейн Максвелл начала просвещать сокамерниц и стала показывать им эротические фильмы. Об этом сообщила газета Daily Mail.

Максвелл отбывает 20-летнифй срок за сводничество и помощь Эпштейну в секс-торговле детьми. Теперь она ведет в американской тюрьме курсы личностного роста, занятия в колонии проходят в рамках программы Adult Continuing Education.

Изначально на уроки записались только три человека, но ситуация изменилась после того, как Максвелл объявила о кинопросмотрах. Для привлечения учениц она включила в программу фильмы «Искупление любовью» и «Непристойное предложение» с откровенными сценами.

После просмотра сокамерницы должны анализировать в дневниках поведение героинь, их выбор и возможные альтернативы.

Ранее западные СМИ сообщили, что у Эпштейна могут быть дети.