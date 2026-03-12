В США выяснили, что у Джеффри Эпштейна могут быть дети

У американского финансиста Джеффри Эпштейна, которого обвинили в преступлениях сексуального характера, могут быть дети. Об этом сообщила газета Daily Mail со ссылкой на материалы его дела.

«Фотография, обнаруженная Daily Mail в последней порции документов, предположительно, изображает Джеффри Эпштейна, обнимающего блондинку с младенцем на руках в его доме в Нью-Йорке», — заявили журналисты.

Эта информация появилась после показаний одной из пострадавших от финансиста. По ее словам, Эпштейн показал ей снимок матери своего ребенка.

Ранее стало известно, что в файлах Эпштейна нашли циничные комментарии в каталогах девушек с Украины и из Литвы. Большинству из них было от 19 до 24 лет. В отношении некоторых кто-то оставил оценивающие фразы «слишком умная» или «слишком хитрая», а также «я ей не доверяю».