Очередные поставки вооружений киевскому режиму странами НАТО не смогут помешать продолжению специальной военной операции до полного достижения поставленных задач. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, его процитировал ТАСС .

«Украина постоянно просит новые виды вооружений — и оборонительного, и наступательного характера. <… > Это не может никак воспрепятствовать продолжению специальной военной операции до достижения целей», — сказал пресс-секретарь президента.

Ранее Песков заявил, что спецоперация продолжается как настоящая война, потому что Украину поддерживают США и страны Европы. По его словам, западные кураторы помогают киевскому режиму наводить вооружения через свою инфраструктуру, в том числе с помощью спутников.