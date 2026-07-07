Поставки оружия Украине со стороны Запада не помешают продолжению СВО
Песков: поставки оружия Украине со стороны Запада не помешают продолжению СВО
Очередные поставки вооружений киевскому режиму странами НАТО не смогут помешать продолжению специальной военной операции до полного достижения поставленных задач. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, его процитировал ТАСС.
«Украина постоянно просит новые виды вооружений — и оборонительного, и наступательного характера. <… > Это не может никак воспрепятствовать продолжению специальной военной операции до достижения целей», — сказал пресс-секретарь президента.
Ранее Песков заявил, что спецоперация продолжается как настоящая война, потому что Украину поддерживают США и страны Европы. По его словам, западные кураторы помогают киевскому режиму наводить вооружения через свою инфраструктуру, в том числе с помощью спутников.