Солнечные США или хмурая Россия? Белый дом высмеял в соцсетях выбор Гренландии

Гренландии придется выбрать, к кому примкнуть. Кроме США на остров претендуют Россия и Китай. Такой пост опубликовала пресс-служба Белого дома в соцсети X .

В официальном аккаунте американской администрации появилось изображение двух собачьих упряжек с красно-белым флагом Гренландии. Псы стояли на распутье. С одной стороны их ждал озаренный солнцем Белый дом, с другой — Великая Китайская стена и Кремль с Храмом Василия Блаженного под тучами и молнией.

«Какой путь, гренландец?» — спросила администрации президента.

После успешной военной операции в Венесуэле президент США Дональд Трамп вновь заговорил о претензиях на Гренландию. Опубликованное Белым домом фото могло стать отсылкой к его заявлению о том, что вооруженный всего двумя собачьими упряжками остров неспособен противостоять России и Китаю в Арктике.