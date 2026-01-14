Трамп заявил о слабости Дании перед угрозами России и Китая в Арктике

Имеющая на вооружении только две собачьи упряжки Дания не справится с угрозами со стороны России и Китая в Арктике. Об этом на своей странице в социальной сети Truth Social написал президент США Дональд Трамп.

К своему сообщению он прикрепил ссылку на статью издания Just The News, в которой говорится, что датская разведка еще в прошлом году предупреждала США о военных целях России и Китая в Арктике.

«НАТО: скажите Дании, чтобы она убирала их отсюда немедленно! На двух собачьих упряжках этого не сделаешь! Только США могут!!!» — написал Трамп.

Ранее президент США сказал, что не знает, кто такой премьер-министр Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен, но его ожидают большие проблемы после заявления о желании острова остаться в составе Дании.

Трамп отметил, что не согласен с этим заявлением и продолжит добиваться передачи Гренландии Соединенным Штатам.