Неудачники века: Дания отдала украинцам оружие, а теперь ждет нападения США

Дональд Трамп назвал проблемой гренландцев, что они не хотят в Соединенные Штаты. Представьте, как смотрят на свое правительство датчане: страна отдала Украине всю артиллерию, передала ей системы ПВО, истребители, на свои деньги заказала для чужой армии новое вооружение. А теперь им предстоит обороняться от американцев голыми руками.

Хлопотно и бесполезно Увидела фото, где Трамп мечтательно смотрит на карту Гренландии. Отдельный, конечно, вопрос, зачем ему Гренландия. Что там делать, кроме обустройства пары баз, которые все равно не смогут решить вопрос безопасности США, если уж кто-то вздумает напасть на них с Гренландии. Ведь, чтобы оборонять саму Гренландию, нужно существенно больше ресурсов, чем две базы. С учетом, что просто так она к американцам не уплывет — европейцы же не кролики бессловесные, будут бороться. Так что на оборону самой Гренландии уйдет море сил. Тут уж мне трудно сказать, будет ли от размещения там американской армии большой прок. Они и сейчас могут на острове разместиться. Что мешает — не знаю.

Фото: Reinhard Pantke/http://imagebroker.com/#/search/ / www.globallookpress.com

Забрать Гренландию — это, кажется, просто американское «хочу — и все». Ну захотел Дональд Трамп. Экстравагантный политик на заре своей жизни. Желает войти в историю собирателем земель. Может, ему никто не сказал, что сотни лет до него куда более предприимчивые лидеры США игнорировали Гренландию. Ибо зачем? По площади она больше Аляски, самого крупного штата США. Площадь Аляски — 1,7 миллиона квадратных километров, площадь Гренландии — 2,2 миллиона квадратных километров. Как на самом деле живет Аляска, мы уже разбирали: вовсе не так радужна картина в этом штате. По климату он сопоставим вовсе не с Чукоткой, а с Тюменской областью, если брать «матрешку» с округами, причем у «матрешки» процент мерзлоты будет выше. Однако в сравнении с тюменским севером Аляска малонаселенная и не очень развитая: дороги там сконцентрированы вокруг трех населенных пунктов, город, по сути, один, по нашим меркам — райцентр. То есть у американцев есть только один холодный штат, по климату сопоставимый минимум с половиной территории России, но они этот штат не стали заселять: то ли поленились, то ли испугались. Зачем США еще более холодный и крупный штат, где вообще ничего нет? Там даже эскимосы не захотели расселяться — живут компактно. Европейцы, чернокожие, латиноамериканцы как там собираются жить?

Фото: Sergey Metelitsa/Global Look Press / www.globallookpress.com

Зачем Америке столько нефти? Впрочем, кто-то верит, что американцам нужна эта Гренландия, чтобы там жить или даже строить военные базы? Бросьте! Нефть — вот что им интересно. Боюсь, снова глаза застят доллары. Прочитала, что американская разведка оценивает запасы нефти в Гренландии в 31 миллиард баррелей — это столько же, сколько доказанные запасы нефти в самих США. Негусто, в России этот показатель в три раза больше. К тому же американцы могут что-то еще знать о нефти в Гренландии и других ископаемых, так как они вели там разведку всю вторую половину XX века.

Фото: Добыча нефти на Аляске. Bsee/ZUMAPRESS.com / www.globallookpress.com

Оцениваемые запасы нефти на острове крайне приблизительны, поскольку Дания еще с 1990-х стала неохотно выдавать разрешение на нефтеразведку, а с 2021 года вообще ввела мораторий на новые лицензии для нефтеразведывательных работ. Пришла к выводу, что это неэффективно, а главное — вредит экологии Арктики и наносит колоссальный ущерб Гренландии. Датчане прикинули: если даже разведка влечет для экосистемы Арктики такой урон, каковы будут потери от самой нефтедобычи? Ну и успокоилась с этой нефтью, поведя себя благородно: дорого нефть качать в Гренландии, и последствия будут непоправимые для моржей, тюленей, белых медведей, которым придется дрейфовать среди нефтяных разливов. Так что датчане скромно довольствуются 40-м местом в списке стран по запасам нефти и живут без нее.

Фото: Нуук — столица Гренландии. Steffen Trumpf/dpa / www.globallookpress.com

Но американцы, как мы знаем, не датчане. Думаю, у них патетики насчет благополучия моржей нет. Им на иракцев с ливийцами было плевать — какие уж тут моржи? Если надо, пойдут и моржи в расход. Правда, что-то не бьется. Американцы уже близки к уничтожению и контролю Венесуэлы, мирового лидера как по разведанным запасам нефти, так и по дешевизне ее себестоимости. Собрались прессовать Иран — третье место в мире по запасам нефти. Четвертое место — Ирак — уже фактически у них.

Зачем Штатам столько нефти? Пить они ее будут? Научились перерабатывать в мясо? У них же производства давно вынесены в Китай, Пакистан, Бангладеш. Если им в Гренландии нужна нефть, то мир имеет дело с иррациональной жадностью. Если Гренландия нужна, чтобы просто было, пусть даже на нее придется много тратиться, то это уже бестолковая вздорность.

Убегали от медведя, а наступили на змею Впрочем, Дании должно быть все равно, из какого мотива ее лишат большей части территории. Все это время смотрю на этих бедолаг. Как они там? Пришли в себя или так и верят, что на них нападет Россия? Ох, помните эти разговоры начала 2020-х? О том, как коварная Москва спит и видит, чтобы захватить Европу, как бедным европейцам стоит потуже затянуть пояса, чтобы отдать деньги и оружие Украине, которая якобы одна за всех защищает безмятежный европейский сон?

Сколько денег из европейцев вытянули под песни об опасной России? Но деньги — ладно. Ведь их фактически разоружили. Совсем с пустыми руками не остались, конечно, но арсеналы у них просели.

Однако, допустим, что поляки расчистили арсеналы и набрали кредитов для закупки Patriot. У поляков американцам брать нечего, только яблоки и польский хонор — за этим вряд ли придут. Немцы? Уже интереснее, имеют выход в Северное море, а там на дне мало ли что? В конце концов, с берегов Германии удобно обстреливать Данию. Я бы на месте немцев не расслаблялась. Как и на месте британцев: они неудачно вклиниваются в, предположительно, самое богатое газовое месторождение — оно изучается под названием N05-A (Ruby). Запасы газа в Северном море, в водах Германии, Нидерландов и Великобритании, оценивают в 60 миллиардов кубометров. Это больше, чем разведанные запасы газа у нас, а мы по газу мировые лидеры. Так что этой тройке товарищей я бы не советовала расслабляться. Тем более что свое оружие они передали ВСУ, а свои армии давно развратили, полагаясь на некий НАТО.

Фото: Dinendra Haria/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Спасите, помогите! Но самое незавидное положение, конечно, у Дании. Вот ведь как не повезло. Читаем заявление ее премьер-министра от 2024 года: «Мы уже отдали Украине всю артиллерию». Отдала противотанковое оружие. Отдала ПВО. Правда, закупила взамен 19 установок у Израиля, но ходили слухи, что и они уедут в Киев.

Фото: Премьер-министр Дании Метте Фредериксен. Kristian Tuxen Ladegaard Berg/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Теперь Дания за собственный счет закупает и производит для Владимира Зеленского вооружение, в частности артиллерийские системы «Богдана»: сама платит за их производство на Украине. Ну и самая блестящая спецоперация — передача Украине истребителей F-16. Сколько их всего Дания подарила Киеву, непонятно. Вроде бы 19. Кого они успели истребить — мне не известно, однако 9 января цех по их отладке во Львове уничтожил наш «Орешник». Согласитесь, красивая была картина: Метте Фредериксен и Владимир Зеленский сидят в кабине истребителя и машут нам ручкой.

Фото: Владимир Зеленский и премьер-министр Дании Метте Фредериксен. President Of Ukraine/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Получается, это Гренландия махала Дании ручкой, ибо чем сейчас датчане будут защищаться? Кстати, я помню, как еще при Джо Байдене именно Копенгаген поднимал вопрос собственной безопасности, интересуясь, кто же самих защитит, если они отдадут все оружие. И помню, как Америка сказала, что в Европе сейчас спокойно, а если надо, то американцы и защитят. Ну-ну. Трамп уже прошелся по премьер-министру Гренландии Йенсу-Фредерику Нильсену в стиле: «А ты кто такой?» И заявил, что его не интересует, хотят ли гренландцы в США. Не хотят? Их проблемы.

Фото: Patrick Pleul/ZB / www.globallookpress.com

Представляете, как сейчас датчане смотрят на эту свою Метте Фредериксен? Пушки отдала, зенитки отдала, ПВО отдала и даже самолеты отдала! Нечем оборонять Гренландию. Это как если бы Кремль подарил все российское ядерное оружие какому-нибудь Лаосу, после чего к нам бы пришли отбирать Сибирь. Воображаете, как бы мы смотрели на свою власть?

Уверена, в Дании не кретины живут, йододефицита там нет. Все они понимают. И что вляпались, понимают. И что тетя у них в правительстве сидит странная. Не ровен час выйдут на площади у нас помощи просить. А что? Помнят ведь, что в 1998 году мы Сербию спасли. Скажут: эта Метте не наша, мы ее не знаем, сами в шоке, что все на Украину спустила, пять столетий вы Данию спасали, спасите еще раз… Пожалуйста!

И что? Пойдем спасать или посмотрим, как сами справятся, с рогатками против армии США? Хороший всему миру урок. Это мы в колхозах были и знаем, что общее это ничье, а свое — только то, что лежит у тебя в твоем сарае. Датчане историческим опытом не обученные. Поверили в какое-то общее НАТО. И поделом. Другим в следующий раз неповадно будет. А мы пока давайте наблюдать. В конце концов, это действительно их проблемы, что они не хотят в Америку.