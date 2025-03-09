Союзники США решились на неожиданный шаг из-за отношений Трампа с Россией

Некоторые союзники США рассмотрят возможность сокращения объема разведывательных данных, которыми они делятся с Вашингтоном. Это произошло из-за отношений президента Штатов Дональда Трампа к России. Об этом написал телеканал NBC News.
«Администрация Трампа поколебала мнение давних союзников о Соединенных Штатах и о том, можно ли на них положиться», — привел телеканал слова одного из источников.
Союзники рассматривают такие ограничения из-за опасений по поводу сохранности иностранных активов, личности владельцев которых могут быть случайно раскрыты.
РанееСША прекратили предоставлять Украине разведданные. Также Вашингтон запретил Великобритании передавать на Украину американские разведданные.
Накануне американская компания Maxar Technologies отключила Украине доступ к своим спутниковым снимкам. Решение напрямую связано с запретом Трампа передавать Украине разведданные.
Жена Джигана решила свернуть бизнес с рецептами
Глава Химок Елена Землякова встретилась с женами участников СВО
Показ фильма о советском космонавте Юрие Гагарине прошел в Химках
Профессиональный психолог прочитала лекцию в школе «Наследие» в Химках
Парту героя в честь ветерана Павла Кулакова открыли в Химках
Митрошина попросила отпустить ее под домашний арест
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте