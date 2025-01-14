Соединяющий Швецию, Финляндию, Литву и Германию кабель повредили в Балтийском море

SVT: в Балтийском море повредили еще один кабель

Подводный кабель, соединяющий Швецию, Финляндию, Литву и Германию, получил повреждения в Балтийском море. Об этом заявил телеканал SVT .

«Сегодня мы можем вам сообщить: установлено, что имеются следы волочения от якоря, вероятно, от Yi Peng 3, недалеко от кабеля NordBalt между Швецией и Литвой», — уточнили журналисты, ссылаясь на заявление министра гражданской обороны Швеции Карла-Оскара Болина.

Он подчеркнул, что повреждение могло нанести китайское судно Yi Peng 3, которое бросило якорь в 160 километрах от побережья.

Журналисты допустили, что капитана корабля могли завербовать российские спецслужбы специально для нанесения ущерба кабелю.

Власти Эстонии и Финляндии после повреждения кабеля EstLink 2 добились от НАТО увеличения числа кораблей на Балтике в целях защиты критической инфраструктуры.