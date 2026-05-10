Собака породы хаски воссоединилась с хозяином в США спустя 12 лет разлуки

В США благодаря микрочипу хаски по клике Сьерра вернулась к хозяину. Собака потерялась 12 лет назад при переезде и попала в приют, сообщило управление шерифа округа Эрнандо в Facebook*.

В начале апреля бездомная хаски поступила в приют для животных агентства в Бруксвилле, штат Флорида. Она находилась в плачевном состоянии: худая, с залысинами и следами долгих лишений. Сотрудники нашли на теле собаки чип с данными о хозяине.

Брайс потерял Сьерру годовалым щенком при переезде в Техас и 12 лет не знал о ее местонахождении. Он удивился, узнав, что собака жила на расстоянии более двух тысяч километров.

«Когда Брайс увидел фотографии Сьерры, сделанные при поступлении, его сердце сжалось от боли за ее состояние, но в то же время его переполняли эмоции от осознания того, что она все еще на свободе… И что у него может появиться шанс увидеть ее снова», — сообщили полицейские.

В приюте хаски отмыли и оказали медицинскую помощь. Через восемь дней ее отвезли хозяину.

Ранее руководитель приюта для животных «Орландо» Анна Паскаль сообщила, что большинство беспризорных собак в России раньше жили дома. Зоозащитники принимали животных с чипами и в ошейниках.

