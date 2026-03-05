Свыше 36 тысяч домашних животных зарегистрировали в Подмосковье за год

В Подмосковье подвели итоги первого года действия административной ответственности за отсутствие регистрации у собак. За этот период в области официально оформили свыше 36,6 тысячи домашних питомцев.

Количество регистраций выросло в 3,5 раза по сравнению с периодом, когда процедура была добровольной.

С сентября 2023 года в областной реестр внесли 51,2 тысячи записей. До марта 2025 года, когда регистрация еще носила профилактический характер, в базе числились 14,5 тысячи животных.

Регистрировать нужно всех собак, владельцы которых живут в Московской области. Сделать это хозяева обязаны в течение 14 дней после того, как щенку исполнится три месяца. Это касается и взрослых животных, которых ранее не ставили на учет.