Свыше 36 тысяч домашних животных зарегистрировали в Подмосковье за год
В Подмосковье подвели итоги первого года действия административной ответственности за отсутствие регистрации у собак. За этот период в области официально оформили свыше 36,6 тысячи домашних питомцев.
Количество регистраций выросло в 3,5 раза по сравнению с периодом, когда процедура была добровольной.
С сентября 2023 года в областной реестр внесли 51,2 тысячи записей. До марта 2025 года, когда регистрация еще носила профилактический характер, в базе числились 14,5 тысячи животных.
Регистрировать нужно всех собак, владельцы которых живут в Московской области. Сделать это хозяева обязаны в течение 14 дней после того, как щенку исполнится три месяца. Это касается и взрослых животных, которых ранее не ставили на учет.
Кошек и других питомцев можно зарегистрировать по желанию. Каждому животному присваивают уникальный номер и вносят в единую базу вместе с данными владельца. Если собака потеряется, хозяина быстро определят по чипу.
Прежде всего, мера направлена на формирование культуры ответственного владения питомцами и сокращение численности безнадзорных собак.
Сергей Двойных
министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья
Регистрация бесплатная — ее проводят в государственных ветклиниках. Оплатить нужно только микрочип. Есть и онлайн-способ: на портале госуслуг доступен соответствующий сервис.
Подать заявку могут как владельцы животных, так и организации. Для этого животное должно быть чипировано, также потребуется фото анфас и снимки страниц ветпаспорта с данными владельца. Заполнив форму на сайте, нужно дождаться ответа в личном кабинете.
За отсутствие регистрации предусмотрена ответственность. При первом нарушении инспектор выносит предупреждение, при повторном выписывает штраф. Для жителей сумма составит от полутора до трех тысяч рублей, для должностных лиц — от пяти до 15 тысяч, для юридических — от 15 до 30 тысяч.
Следят за соблюдением правил ветинспекторы Министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.