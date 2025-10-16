Собака на прогулке привела хозяйку к телу пропавшего мальчика в Германии

Bild: в Германии собака нашла тело пропавшего мальчика в пруду

Собака привела хозяйку к жуткой находке — телу восьмилетнего мальчика в лесном пруду в Германии. Об этом сообщило издание Bild со ссылкой на местные власти.

Этот случай произошел 15 октября во время обычной прогулки женщины с собакой. Коммуна Кляйн-Упаль, где обнаружили тело, насчитывает всего 230 жителей.

«Следователи предполагают, что причиной смерть могла быть насильственной», — передает Bild.

Погибшего опознали как Фабиана, ребенок считался пропавшим без вести на протяжении пяти дней. В настоящее время полиция проводит расследование обстоятельств произошедшего.

