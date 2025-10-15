Студентка из Египта чудом выжила после встречи с серийным душителем в своей квартире в Подмосковье

В Подмосковье задержали серийного душителя, который убил знакомого в Котельниках

В Подмосковье задержали 28-летнего серийного преступника, который совершил убийство знакомого и попытался задушить иностранную студентку. Об этом сообщил источник 360.ru со ссылкой на данные следствия.

Покушение на девушку произошло в сентябре, когда злоумышленник проник через окно в квартиру в Лосино-Петровском. Вернувшаяся домой студентка из Египта застала его на месте преступления.

«Мужчина нанес женщине несколько ударов по лицу, а затем пытался задушить ее руками», — рассказал источник.

Преступник оставил жертву без сознания, посчитав, что она мертва. Но девушка очнулась и обратилась за помощью.

Спустя две недели этот же мужчина задушил своего знакомого в квартире в Котельниках. Тело погибшего он спрятал в шкафу, где его позже обнаружили следователи.

По данным пресс-службы СК России по Московской области, оперативники задержали подозреваемого и провели все необходимые следственные действия. Суд отправил фигуранта под стражу на время расследования.