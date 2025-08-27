СМИ узнали о крупнейшей чистке генералов в Китае со времен Мао

Председатель КНР Си Цзиньпин начал масштабную чистку в рядах генералов китайской армии. Об этом сообщило агентство Bloomberg .

В апреле Цзиньпин снял с должности второго по званию генерала Хэ Вэйдуна по причине коррупционных действий со стороны высокопоставленного военного. Хэ не участвовал в традиционной церемонии посадки деревьев, которую посещает все высшее руководство страны.

Журналисты подсчитали, что он стал самым высокопоставленным генералом, которого отстранили, со времен правления Мао Цзэдуна в 1976 году. Кроме того, Цзиньпин якобы лично уволил пятую часть генералов, которых до этого самостоятельно назначал.

В Центральном военном совете Китая в результате чисток осталось четыре человека, хотя в начале третьего срока Си Цзиньпина их было около семи.

Ранее стало известно, что более полумиллиона китайцев наказали за взяточничество в 2024 году.