Более полумиллиона китайцев наказали за взяточничество в 2024 году

В Китае в рамках масштабных мероприятий по борьбе с коррупцией наказали более полумиллиона человек за 2024 год. Об этом сообщила Центральная комиссии по проверке дисциплины и Комиссия государственного надзора на официальном сайте .

За девять месяцев текущего года в Китае наказали за взяточничество 589 тысяч человек. В их числе 53 чиновника провинциального и министерского уровня, более 2,7 тысячи сотрудников департаментов и бюро, уточнили на сайте.

«В общей сложности 2972 дела были переданы в прокуратуру для дальнейшего расследования», — отметили в комиссии.

Комитет для борьбы с коррупцией создали в Китае из-за участившихся случаев взяточничества среди высших чиновников. Также в КНР усилил надзор за финансовым сектором.

В начале февраля экс-президента China Merchant Bank Тяня Хуэйю приговорили к смертной казни за взяточничество. Банкир брал огромные суммы, в том числе за согласование кредитов.