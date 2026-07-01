Magyar Nemzet: Орбан может вернуться к власти в Венгрии в случае провала Мадьяра

Слишком радикальные шаги нынешнего премьер-министра Венгрии Петера Мадьяра могут обернуться возвращением Виктора Орбана к руководству страной. Об этом сообщило издание Magyar Nemzet .

По информации источника, западные организации беспокоятся за Венгрию из-за обхода процедурных гарантий, отсутствия общественных консультаций и резкого изменения конституции.

«Их волнует, что если Мадьяр перегнет палку, то поставит глобалистские планы на Венгрию под угрозу. Это безумие способно привести к его краху и возвращению Орбана», — отметили авторы материала.

Ранее в Будапеште прошли массовые протесты против Мадьяра из-за его угроз к президенту Тамашу Шуйоку отставкой, хотя полномочия рассчитаны до весны 2029 года.

После выборов Орбан поздравил оппозиционную партию Мадьяра с победой и признал, что его партия уступила. Результаты он называл понятными, но болезненными.