СМИ сообщили о приказах Асада по российским военным базам в Сирии

По данным FSNN, Асад приказал защищать как минимум базу России в Хмеймиме. Для этого отрядили ряд офицеров Пятого корпуса вооруженных сил республики.

Одним из подразделений командовал Сухайль Аль-Хасан, известный сирийский военачальник. До падения режима Асада он возглавлял элитную 25-ю дивизию Сирийской арабской армии.

Ранее источники западных СМИ рассказали, что 7 декабря, за день до того, как оппозиция вошла в Дамаск, Асад встречался с военным руководством в министерстве обороны.

На встрече присутствовали не менее 30 армейских чинов. Асад, по словам собеседников западных агентств, заверил их, что российская военная помощь скоро прибудет. Затем политик направился в аэропорт и улетел из страны — о его планах не знали даже родственники.