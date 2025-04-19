Власти США готовы признать Крым территорией России в рамках мирного соглашения между РФ и Украиной. Об этом написало Bloomberg .

По информации источника агентства, признание принадлежности Крыма России свидетельствует о стремлении американского лидера Дональда Трампа добиться прекращения огня и урегулирования российско-украинского конфликта. Агентство отметило, что окончательное решение еще не принято.

Трамп хочет превратить Крым в международный курорт, заявил ранее журналист Сеймур Херш. По мнению Херша, такие же события могут произойти с Донбассом.

В Италии в учебных пособиях по географии для школьников полуостров Крым изобразили как часть России. На Украине разозлились из-за этого факта. Авторы некоторых учебных пособий изложили события в Донбассе как внутреннее противостояние между украиноязычными и русскоязычными жителями.