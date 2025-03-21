В США заявили, что Трамп хочет превратить Крым в международный курорт

Американский лидер Дональд Трамп может интересоваться сотрудничеством с российским правительством для развития Крыма в качестве международного курорта. Об этом заявил лауреат Пулитцеровской премии, журналист Сеймур Херш в своей колонке на площадке Substack .

«Чиновник сказал мне, что главной амбицией Трампа было снятие нынешних экономических санкций с России и формирование партнерства с [президентом РФ Владимиром] Путиным, направленное на превращение Крыма в крупный международный курорт», — сказал он.

По мнению Херша, такие же события могут произойти с Донбассом.

Ранее издание Semafor сообщило, что администрация Трампа обсуждает вероятность признания Крыма российским в обмен на мирное соглашение по конфликту. При таком сценарии чиновники обратятся в ООН, чтобы организация последовала примеру Вашингтона. При этом окончательного решения американский лидер еще не принял.