СМИ раскрыли личность задержанного по делу о «Северных потоках»

WSJ: задержанный по делу о диверсии на «Северных потоках» служил в СБУ

Арестованный в Италии украинец Сергей К., подозреваемый в диверсии на газопроводах «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2», ранее служил в СБУ и в рядах ВСУ, где командовал подразделением ПВО при защите Киева в 2022 году. Об этом сообщило The Wall Street Journal со ссылкой на бывших командиров.

По их словам, его вместе с другими военными наняли в мае того же года для подготовки диверсии.

Прокуратура Германии заявила, что 49-летнего мужчину задержали в итальянской провинции Римини по европейскому ордеру. По данным WSJ, его удалось отследить после использования украинского паспорта для покупки авиабилетов и бронирования отеля.

Сергея К. подозревают в координации установки взрывных устройств на «Северных потоках» в сентябре 2022 года. После экстрадиции из Италии его доставят в Федеральный суд Германии.

Напомним, что в ноябре прошлого года Генеральная прокуратура Германии установила личности двух подозреваемых в подрывах газопроводов «Северный поток».