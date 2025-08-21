В Италии задержали украинца, подозреваемого в подрыве «Северных потоков»

Федеральная прокуратура Германии сообщила о задержании в Италии украинского гражданина Сергея К. по делу о диверсии на газопроводах «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2». Об этом говорится в релизе ведомства.

По данным прокуратуры, он входил в группу, установившую взрывные устройства у острова Борнхольм в сентябре 2022 года, и был одним из координаторов операции. Для этого использовалась арендованная по поддельным документам парусная яхта.

После экстрадиции из Италии задержанного доставят в Федеральный суд Германии.

Напомним, что в ноябре прошлого года Генеральная прокуратура Германии установила личности двух подозреваемых в подрывах газопроводов «Северный поток».