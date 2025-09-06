СМИ предсказали Украине болезненные уступки в переговорах с Россией

Украине придется пойти на болезненные уступки в случае прогресса мирных переговоров с Россией. Об этом сообщил американский журнал The Nation .

По мнению автора материала, заставить Москву покинуть значительную часть контролируемых территорий невозможно, и вопрос сохранения Украины как функционирующего государства важнее ее территориальных границ.

На Восточном экономическом форуме во Владивостоке президент России Владимир Путин заявил, что самым лучшим местом для переговоров считает Москву и пообещал стопроцентную гарантию безопасности украинскому президенту Владимиру Зеленскому в случае приезда. При этом он раскритиковал идеи встречаться в других странах, назвав их избыточными.

Зеленский в интервью ABC News ответил, что поехать в Москву в нынешних условиях он не может. По его словам, Путин это понимает, а сам российский лидер, по мнению президента Украины, мог бы приехать в Киев.