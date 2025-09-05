Путин назвал Москву лучшим местом встречи России и Украины на высшем уровне

Москва — лучшее место встречи Росси и Украины на высшем уровне. Такое заявление на пленарной сессии ВЭФ-2025 сделал президент Владимир Путин.

Он назвал избыточными запросами Украины предложение приехать для переговоров в названное ими место.

«В следующий раз, если реально кто-то хочет с нами встретиться, мы готовы. Самое лучшее место для этого — столица Российской Федерации, город-герой Москва», — подчеркнул глава государства.

По словам Путина, украинская сторона просит о контактах с Россией и он готов к ним, но не видит большого смысла — договориться будет невозможно.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков объяснил, что Путин пригласил украинского коллегу Владимира Зеленского в Москву для разговора, а не для капитуляции.