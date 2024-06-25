СМИ назвали дату визита премьера Индии в Москву

Премьер-министр Индии Нарендра Моди посетит Москву 8 июля, сообщила газета The Tribune India . Помощник президента России Юрий Ушаков подтвердил, что визит готовится, однако по поводу дат комментария не дал.

В СМИ отметили, что целью визита Моди станет укрепление связей между Индией и Россией — в сотрудничестве заинтересованы обе стороны. Поездка будет особенно знаменательной потому, что индийский премьер недавно в третий раз возглавил правительство страны, писал RT.

Поездка Нарендры Моди в российскую столицу активно готовится, рассказал журналистам Юрий Ушаков.

«По датам пока не можем [сказать], потому что они объявляют стороны согласованно. Но мы ведем активную подготовку, и этот визит будет», — процитировало его РИА «Новости».

Ранее стало известно, что правительство России одобрило проект соглашения о порядке взаимного направления военных с Индией.

Нарендра Моди — глава фракции «Национально-демократический альянс», победившей на выборах в парламент Индии, принес присягу перед вступлением в должность премьера в начале июня.