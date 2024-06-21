Россия и Индия подпишут соглашение о порядке направления военных

Правительство одобрило проект соглашения о порядке взаимного направления военных России и Индии. Распоряжение опубликовали на сайте официального опубликования правовых актов.
Согласно документу, правительства России и Индии подпишут соглашение о порядке направления воинских формирований, военных кораблей, военных воздушных судов и организации их взаимного материально-технического обеспечения.
Проект соглашения разработали в Минобороны России. После этого его согласовали с МИД и другими федеральными органами исполнительной власти. С документом предварительно ознакомилась индийская сторона.