Россия и Индия подпишут соглашение о порядке направления военных

Правительство РФ одобрило проект соглашения с Индией о направлении военных

Правительство одобрило проект соглашения о порядке взаимного направления военных России и Индии. Распоряжение опубликовали на сайте официального опубликования правовых актов.

Согласно документу, правительства России и Индии подпишут соглашение о порядке направления воинских формирований, военных кораблей, военных воздушных судов и организации их взаимного материально-технического обеспечения.

Проект соглашения разработали в Минобороны России. После этого его согласовали с МИД и другими федеральными органами исполнительной власти. С документом предварительно ознакомилась индийская сторона.

Президент России Владимир Путин ранее подписал распоряжение о договоре по стратегическому партнерству с Северной Кореей. Это произошло перед госвизитом российского лидера в КНДР.