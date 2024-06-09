Нарендра Моди третий раз подряд стал премьером Индии

Нарендра Моди принес присягу в качестве нового премьера Индии

IMAGO / Hindustan Times
Фото: IMAGO / Hindustan Times/Global Look Press

Глава победившей на выборах в парламент Индии фракции «Национально-демократический альянс» Нарендра Моди принес торжественную присягу перед вступлением в должность премьер-министра страны. Об этом сообщило издание Dainik Bhaskar.

Моди стал первым премьером-министром страны со времен Джавахарлала Неру, который будет занимать пост главы правительства три срока подряд. Присягу вместе с ним приняли Раджнатх Сингх и Амит Шах, бывшие в прошлом составе кабмина на постах министра обороны и внутренних дел соответственно. Они продолжат работу в новом правительстве.

Церемонию провели в условиях усиленных мер безопасности. Для недопущения общественных беспорядков рядом с президентским дворцом задействовали свыше двух тысяч силовиков — снайперов, коммандос и военизированных формирований, а также дроны.

Ранее президент России Владимир Путин поздравил Моди с победой его партии на выборах.

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