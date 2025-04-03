«Смешного мало». Как пошлины Трампа ведут мир к серьезному кризису

Американские пошлины грозят всему миру серьезным кризисом. Об этом в беседе с 360.ru предупредил экономист, аналитик, кандидат экономических наук Николай Кульбака, комментируя новость о том, что Дональд Трамп ввел их даже для необитаемого архипелага, где обитают одни пингвины.

В Сети сейчас появилось множество мемов в поддержку птиц. Однако Кульбака подчеркивает, что ничего смешного в сложившейся ситуации нет.

«Трамп раскидал пошлины пропорционально торговому дефициту с разными странами, то есть с кем торговый дефицит больше, тем пошлин больше. Чисто арифметический, абсолютно бессмысленный подход, и, к сожалению, весьма сильно приближающий американскую и международную мировую всю экономику к большой рецессии», — объяснил собеседник 360.ru.

Идея Трампа отчасти понятна, она заключается в выравнивании торгового баланса. Но с точки зрения экономики эта затея не имеет никакого смысла. Американский лидер хочет, чтобы другие страны пошли на уступки, но этого не случится.

«Вероятность этого близка к нулю. И это означает, что в Америке сейчас будет резко расти инфляция и сокращаться уровень жизни. Америка достаточно сильно зависит от импорта, и его сокращение будет означать снижение потребления и рост цен», — добавил эксперт.

США не ввели пошлины в отношении России и Белоруссии. Скорее всего, это связано с практически отсутствием торговли.

«И для Америки, и для всего мира есть риск серьезного кризиса. Кстати говоря, для России это тоже очень больная тема, потому что Россия сильно зависит от продажи энергоресурсов, а любой кризис вызывает снижение цен на энергоресурсы и спрос на них. <…> Смешного мало, потому что падение экономики во многих странах можно смело считать в перспективе года состоявшимся», — заключил аналитик.

Накануне Трамп ввел пошлины на товары из стран почти всего мира. Он также объявил режим ЧП в США из-за торгового дисбаланса.